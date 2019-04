Stevie Nicks erkrankt – Fleetwood Mac sagt Konzerte ab

Fleetwod Mac mit Stevie Nicks (M) musste wegen einer Erkrankung von Nicks mehrere Konzerte in Nordamerika absagen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/CHARLES SYKES

Die legendäre britisch-amerikanische Band Fleetwood Mac hat wegen einer Erkrankung von Sängerin Stevie Nicks mehrere Konzerte in Nordamerika abgesagt. Auch ein geplanter Auftritt beim Jazz-Fest in New Orleans am 2. Mai wurde gestrichen.