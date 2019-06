Stimme jetzt für den coolsten Turnverein

Was zieht so munter das Tal entlang?

Eine Schar im weissen Gewand

Nur wahre Turner wissen, wie es hier weitergeht. Und nur wahre Turner haben sich vor dem Vereinswochenende des Eidgenössischen Turnfestes (ETF) in Aarau für den Titel als coolster Turnverein des FM1-Landes beworben. 22 Vereine kämpfen für einmal nicht an Reck und Barren um den Titel, sondern in der digitalen Arena. Nun bist du gefragt: Stimme für deinen Lieblingsverein und verhelfe dem Team somit zu Ruhm und Ehre.

Das Voting läuft bis Freitagnachmittag, 15 Uhr. Am Samstag wird der Gewinner bekanntgegeben.

(red.)