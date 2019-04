Sting, Joan Baez und ZZ Top am 53. Montreux Jazz Festival

«Das diesjährige Programm ist von starken Persönlichkeiten geprägt», sagte Festivaldirektor Mathieu Jaton an der Medienkonferenz vom Dienstag. «Wir werden das Werk von Legenden erleben, die die Musikgeschichte mitgeschrieben haben und weiterhin mitschreiben.»

Mit dem britischen Musiker Sting («Englishman in New York») werde am 28. Juni nicht nur eine Legende, sondern auch «ein Montreux-Freund» das Auditorium Stravinski eröffnen, sagte Jaton. Am Folgetag gehört die Aufmerksamkeit Stings Landsmann Elton John, dessen Auftritt bereits vor mehreren Monaten bekanntgegeben und seither vom Auditorium Stravinski auf die Open-Air-Bühne im Saussaz Stadion verlegt wurde.

So wie Elton John werden auch zwei Künstlerinnen im Rahmen ihrer Abschiedstournee in Montreux auftreten: Die US-amerikanische Folk-Sängerin und -Gitarristin Joan Baez und die ebenfalls US-amerikanische Jazz- und Soul-Sängerin Anita Baker. Ihre Konzerte seien ein Geschenk, sagte Mathieu Jaton.

Tom Jones, Lauryn Hill, ZZ Top, The Chemical Brothers, Radiohead-Frontmann Thom Yorke oder Guns N’Roses-Gitarrist Slash – auch sie werden das Autitorium Stravinski bespielen. Geschlossen wird dieser Reigen von Festival-Botschafter Quincy Jones. Der 86-Jährige wird seine Hits der 80er Jahre mit der Lausanne Sinfonietta neu interpretieren.

Die Organisatoren des Montreux Jazz Festival wehren sich gegen den Vorwurf, sie würden vorwiegend in Nostalgie verfallen. «Unser Programm ist ausgewogen», betont Jaton. Es kündige auch zahlreiche Konzerte aktueller Musikerinnen und Musiker an. So etwa jenes der britischen Chartstürmerin Rita Ora («Let You Love Me») oder des Blues- und Soulsängers Rag’n’Bone Man («Human»). Der Brite musste sein Konzert vom letzten Jahr aus medizinischen Gründen absagen.

Für den frankofonen Einschlag werden unter anderem die französische Pop-Musikerin Clara Luciani, Rapper Eddy de Preto (beide im Montreux Jazz Lab) oder Komponist und Multiinstrumentalist Yann Tiersen (Club) sorgen. Letzteren habe man schon seit vielen Jahren engagieren wollen, sagte der Festivaldirektor.

Am (morgigen) Mittwoch startet der Vorverkauf für das 53. Montreux Jazz Festival. Letztes Jahr besuchten 240’000 Besucherinnen und Besucher die Veranstaltung, rund 95’000 Tickets wurden verkauft. Das Budget ist stabil bei 28 Millionen Franken geblieben.

www.montreuxjazzfestival.com

(SDA)