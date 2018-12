Stixi & Sonja – Vero Amore (Wahre Liebe)

«Es ist wie in der Liebe. Da geht es ja auch immer mit Temperament und Elan zu, wenn man die Liebe lebendig halten will», sagt Stixi. «Die Liebe muss man jeden Tag pflegen und ganz einfach ist es ja nicht immer», kontert Sonja. Was für eine Liebeserklärung.

«Vero Amore» ist ein Pop-Schlager der direkt ins Ohr geht und haften bleibt. Wieso? Der Song versprüht pure Energie, erhöht den Pulsschlag am ganzen Körper, elektrisiert das Herz und steigert die Lust nach Liebe und Begierde. Der Text und die Zeilen bringen es auf den Punkt: So singen sie in knappen Worten die Botschaft «Hey weisst du noch wann das war oder hey wie alles mal geschah». Mehr sei mal nicht verraten… – Unabhängig davon versprüht «Vero Amore» auch positives Lebensgefühl mit einer Brise Sommerfeeling.