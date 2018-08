Stjepan Kukuruzovic verlässt den FCSG

Kukuruzovics Abgang ist so gut wie fix. Der 29-jährige Mittelfeldspieler soll bald vom FC St.Gallen zum FC Lausanne in die Challenge League wechseln. Kukuruzovic wurde von Lausanne schon eine ganze Weile umworben. In der Westschweiz trifft er auf den ehemaligen FCSG-Trainer Giorgio Contini, der den Club aus der Romandie seit Anfang Juli trainiert. In St.Gallen spielte Kukuruzovic unter Contini eine wichtige Rolle. Bis zum Spiel am Sonntag gegen Luzern dürfte der Wechsel in trockenen Tüchern sein.

Kukuruzovic hinterlässt eine Lücke, die schwierig zu füllen sein wird, sagt FCSG-Trainer Peter Zeidler im Interview mit FM1Today: «Kuki hat den Wunsch geäussert, nach Lausanne zu gehen, weil er da eine längerfristige Perspektive hat.» Es sei sportlich, wie auch menschlich ein Verlust, aber Kukuruzovics Abgang habe ebenfalls zur Folge, dass sich die Chancen der verbliebenen Spieler im A-Kader der Ostschweizer erhöhen. «Es tut schon weh», sagt Zeidler im Interview. Aber so sei es nun mal im Profi-Fussball: «Da darf man nicht zu sentimental sein.»

Stjepan Kukuruzovic verlässt den FC St.Gallen nach gut einem Jahr im Team. In seiner Zeit bei den Espen verzeichnet er vier Tore und neun Assists. Insgesamt kommt er auf über 2200 Spielminuten. Vor seiner Zeit beim FC St.Gallen spielte er beim FC Vaduz, ebenfalls schon unter Contini. Des Weiteren stand er beim FC Thun, beim FC Zürich und beim 29-fachen ungarischen Meister Ferencváros Budapest unter Vertrag. Sein Vertrag beim FC St.Gallen wäre noch bis Mitte 2019 gelaufen.

(red.)