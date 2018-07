Stojanovic ist die Nummer 1

Vor dem Saisonstart morgen Samstag beim FC Basel (ab 19 Uhr im Ticker auf FM1Today) standen Trainer Peter Zeidler, Präsident Matthias Hüppi und Sportchef Alain Sutter den Medien Red und Antwort. Hier gibt es die Medienkonferenz zum Nachschauen:

Der neue FCSG-Trainer Peter Zeidler hat sich entschieden: Dejan Stojanovic ist in der neuen Saison St.Gallens Stammtorhüter. Er habe schlicht das grössere Potential. Ausserdem wechselt Nachwuchsspieler Noah Blasucci zum FC Vaduz. Der Challenge-League-Klub Vaduz verpflichtet den 19-jährigen Offensivspieler fix. In der letzten Saison erzielte der variabel einsetzbare Thurgauer in 32 Spielen der vierthöchsten Spielklasse für St. Gallens U21 zehn Tore.

Der FC Vaduz übernimmt zur neuen Saison den Offensivspieler Noah Blasucci vom FC St. Gallen 1879. Mehr zum Transfer des ehemaligen U18-Nationalspielers auf unserer Website: https://t.co/U5WTkpIw05

Herzlich Willkommen in Vaduz, Noah! #hoppvadoz #supportFCV pic.twitter.com/RNLqDjN9wH — FC Vaduz (@VaduzFC) July 20, 2018

Als neuer Captain geht Silvan Hefti in die Saison. Er habe trotz seines jungen Alters schon eine grosse Erfahrung. Kein Thema für einen Einsatz ist derzeit Tranquillo Barnetta. Er habe noch einen zu grossen Trainingsrückstand und ausserdem «zwickt das Knie» noch manchmal, meint Trainer Peter Zeidler.

(lag)