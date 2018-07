Stormy Daniels nach Stripclub festgenommen

Die US-Pornodarstellerin befindet sich derzeit auf einer US-Tour durch Striplokale. (Archiv) © Keystone/AP/RINGO H.W. CHIU

Die US-Pornodarstellerin Stormy Daniels, die im Rechtsstreit mit Präsident Donald Trump liegt, ist nach einem Auftritt in einem Stripclub festgenommen worden. Sie soll mehrere Besucher des Lokals in Columbus in Ohio in der Nacht zum Donnerstag berührt haben.