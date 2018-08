© https://www.facebook.com/strandfestwochen/photos/

Das Sommerfestival feiert dieses Jahr Premiere. Noch bis am Sonntag 12. August wird man in Rorschach gleich neben dem Hauptbahnhof, kulinarisch und musikalisch verwöhnt. Am Freitag 10. August steht zum Beispiel James Gruntz auf der Bühne. Auch die Kleinen kommen nicht zu kurz, der Hüpfburgenpark hat täglich von 12.00 – 19.00 geöffnet.