Strasse in New York ist ein Graffiti-Kunstwerk

In New York ist ein ungewöhnliches Kunstobjekt auf einer Strasse in Chinatown entstanden. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARY ALTAFFER

Eine ganze Strasse ist in New York in ein Graffiti-Kunstwerk verwandelt worden. Der Künstler Chen Dongfan bemalte den Belag der rund 60 Meter langen Doyers Street in Chinatown in Manhattan im Auftrag einer lokalen Kunstorganisation mit bunten Blumen und Drachen.