Strasse über Gotthard an Pfingsten offen

Bald schon wieder freie Fahrt über den Gotthardpass: Am Freitagvormittag wird die Wintersperre aufgehoben. (Archivbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

Die Gotthardpassstrasse kann am verkehrsreichen Pfingswochenende also doch als Ausweichroute zum Gotthardstrassentunnel benutzt werden. Am Freitag um 11 Uhr ist Schluss mit der Wintersperre.