Strassenbahn in Lissabon entgleist: 28 Menschen leicht verletzt

Vom historischen Tram blieben nach dem Unfall in der Lissabonner Innenstadt nur Trümmer übrig. © RTP/Screenshot

In Lissabon ist am Freitagabend eine der historischen Strassenbahnen entgleist. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden dabei 28 Menschen leicht verletzt. Das Tram war in ein Gebäude geprallt und vollständig zerstört.