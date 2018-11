Strassenblockaden gegen hohe Treibstoffpreise gestartet

Gelbe Warnwesten sind das Symbol der Protestbewegung in Frankreich gegen die hohen Treibstoffpreise. © KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

In Frankreich haben am Samstagmorgen Proteste und Strassenblockaden gegen hohe Treibstoffpreise begonnen. Demonstranten versammelten sich gegen 7 Uhr im Osten von Paris in der Nähe der Stadtautobahn.