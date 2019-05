Strassenkünstler, Sägemehl und Skating

Letztes Siga-Wochenende 💃

Wer der Siga «Adieu und bis zum nächsten Jahr» sagen möchte, hat dieses Wochenende noch die Chance dazu. Das Partyvolk kann zu «The Grandmas» am Freitag oder «The Monroes» am Samstag feiern. DJ Steven legt dann jeweils bei der Afterparty bis 2 Uhr auf. An der Messe dreht sich am Freitag alles um Elektro-Mobilität, am Samstag ist Gesundheitstag. Alle Infos findest du hier.

Toggenburger Messe 📅

Die Toggenburger Messe findet auf dem Gelände der Markthalle Wattwil statt. Von Freitag bis Sonntag zeigen 180 Aussteller aus dem Toggenburg und der Ostschweiz ihre Produkte. Auf die Besucher warten ausserdem eine Modenschau, ein Festzelt mit Unterhaltungsprogramm und die «Häxebar».

Buskers Festival in St.Gallen 🤹‍♂️

Dieses Wochenende findet die achte Ausgabe von «Aufgetischt St.Gallen» (Buskers Festival) statt. Das Buskers bringt die Kunst direkt auf die Strasse und verbindet Musik mit Theater, Zirkus und Artistik. 103 internationale Strassenkünstler aus 23 Nationen verwandeln die Stadt am Freitag und Samstag in ein buntes, lebendiges Kulturzentrum. Die Afterparty am Samstagabend findet im Oya statt.

Steff la Cheffe im ZAK Jona 🎤

Die Berner Rapperin Steff la Cheffe tritt am Samstag zusammen mit Chrigel Bosshard und Benjamin Noti im ZAK in Jona auf. Sie performt dort Songs aus ihrem aktuellen Album «Härz Schritt Macherin». Türöffnung ist um 20 Uhr, Beginn ist um 21 Uhr – Tickets kannst du hier kaufen.

Goba ist in Festlaune 🎉

Seit dem 4. Mai und noch bis zum 11. Mai feiert die Appenzeller Mineralwasserproduzentin Goba unter dem Motto «mal still, mal leise, mal laut». Der Freitagabend steht ganz unter dem Motto Tanz. Tanzbegeisterte können in einem einstündigen Crashkurs den Lindy Hop erlernen. Am Samstag gibt es ein kleines Musikfestival: Ayu, Panda Lux und Dabu Fantastic treten in Gontenbad auf. Weitere Infos zum Goba-Festival findest du hier.

Tag der offenen Tür bei den Odd Fellows 👀

Am 11. Mai laden die Odd Fellows in die Fürstenland-Loge Nr. 34 in Sirnach ein. Wer denkt, dass es sich bei diesem Verein um eine Geheimgesellschaft handelt, liegt nicht richtig, denn es ist ein humanitärer Verein. «Der Mythos des Geheimbunds stammt noch aus dem Mittelalter. Wir haben nur Vokabular und Tradition beibehalten», sagt Ivo Bommer, «Obermeister», also amtierender Vereinspräsident. Der Tag der offenen Tür soll solche Vorurteile abbauen.

In St.Georgen Sägemehlluft schnuppern 💪

Bevor das Eidgenössische stattfindet, bietet sich den St.Gallern die Möglichkeit, am Samstag das St.Geörgler Schwingfest zu besuchen. Über 400 Nachwuchsschwinger messen sich am Kantonalen Nachwuchsschwingfest und rund 80 Sportler treten am Abendschwinget auf dem Sportplatz der Hebelturnhalle an. Lokale Fahnenschwinger, Alphornbläser und der Schellenclub Nössler-Jäger sorgen für eine urige Atmosphäre.

Tag der offenen Baustelle am Kantonsspital Graubünden 🏥

Rund ein Jahr vor der Eröffnung des Kantonsspitals Graubünden in Chur können Interessierte an einem Rundgang durch das Haus H1 sowie das Bettenhaus M teilnehmen. Der Rundgang startet am Samstag um 10.30 Uhr beim Haupteingang.

45. Mammut Flossrennen in Bischofszell⛵

Wenn es das Wetter zulässt – im Moment schaut es nicht danach aus – geht es am Sonntag auf der Sitter und Thur bunt zu und her. Am 45. Mammut Flossrennen messen sich 35 Flosse in drei verschiedenen Kategorien auf einer Strecke von über zwölf Kilometern. Der Start ist in Degenau, das Ziel befindet sich in Kradolf. Wird das Rennen verschoben, findet es eine Woche später statt.

Wandern, Würste und Wasser

Am Sonntag weiht Nesslau Tourismus den Erlebnisweg von der Wolzenalp ins Ijental ein. Wer möchte, ist dazu eingeladen, den neuen Weg abzulaufen und sich mit den Verantwortlichen des Tourismusvereins auszutauschen. Bei der Feuerstelle Risibach informieren die Verantwortlichen über das Projekt und verteilen Würste vom Grill. Auch hier könnte das Wetter die Veranstalter allerdings zur Verschiebung des Anlasses zwingen: Verschiebedatum ist der 19. Mai.

Schweizer Meisterschaft im Pumptrack-Skaten 🤙

Am Sonntag startet die vierte Ausgabe der Schweizer Meisterschaft im Pumptrack-Skaten im Kanton St.Gallen. Berneck ist der erste von fünf Tourstopps. Über 80 Skater von Jung bis Alt kämpfen um den Titel «Pump-Queen und -King» und 1000 Franken Preisgeld. Mit dabei sind auch Skateboard-Profi Simon Stricker und die beiden Skateboard-Downhill-Weltmeister Tamara Prader und Martin Sigrist. Das Programm startet um 9 Uhr.