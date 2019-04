Streicht Raiffeisen bald 200 Stellen?

Bei Raiffeisen steht offenbar ein grosser Stellenabbau an. «Aus zuverlässiger Quelle» berichtet das «St.Galler Tagblatt», dass in der kommenden Woche über den Kahlschlag informiert werden soll. 200 Stellen werden gemäss der Zeitung gestrichen.

Von den 2181 Mitarbeitenden der Raiffeisen Schweiz sind 1233 Personen beim Hauptsitz in St.Gallen angestellt. Die meisten von ihnen arbeiten in der Informatik oder kümmern sich um Bankdienstleistungen. Zudem gibt es in St.Gallen eine Personal- und Marketingabteilung.

Nach der Ära Pierin Vincenz hatte die Bank das Reformprojekt «Reform 21» gegründet, an dem sich die 246 eigenständigen Genossenschaften beteiligen konnten. Laut «St.Galler Tagblatt» herrscht beim Hauptsitz in St.Gallen «grosse Unzufriedenheit». Zahlreiche Führungspersonen seien bereits gegangen.

(red.)