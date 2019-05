«Es ist schon stressig, aber auch fantastisch». Stefan Zeberli gerät ins Schwärmen. Das obwohl, er zurzeit in Willisau in Luzern um den Schweizermeister-Titel kämpft. Es wäre bereits der siebte Titel, für den Gossauer. Auch diesmal will er wieder alles geben. Wie er die Meisterschaften erlebt, und wie er den Sieg erringen will, erzählt Zeberli im Video.

(red.)