Stromausfall legt Ferieninsel Hydra lahm

Ein Stromausfall hat die griechische Ferieninsel Hydra lahmgelegt. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/DAN CAPPELLAZZO

Ein Stromausfall hat die griechische Ferieninsel Hydra lahmgelegt. Durch den Stromausfall kam es am Sonntag auch zu Engpässen bei der Wasserversorgung auf der nahe Athen gelegenen Insel. Der Ausfall hatte am Morgen begonnen und dauerte am Abend zunächst weiter an.