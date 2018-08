Studenten-Demos lähmen Bangladesch

Aktivistinnen und Aktivisten verschiedener Organisationen bilden in Dhaka eine Menschenkette für sichere Strassen. © KEYSTONE/EPA/MONIRUL ALAM

Protestierende Studenten und Schüler haben den Strassenverkehr in der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka lahmgelegt. Tausende junge Menschen demonstrierten am Freitag bereits zum sechsten Tag in Folge für mehr Sicherheit im Verkehr.