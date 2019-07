Mehrsprachige entwickeln dauerhaft mehr graue Zellen

Eine Studie weist nach: Wer in der Jugend eine zweite Sprache lernt, entwickelt mehr Gehirnvolumen - und das bleibt so bis im Alter. Ob sich dieselbe Wirkung auch mit Senioren-Sprachkursen erzielen lässt, wird nun in einem weiteren Schritt erforscht. (Symbolbild) © Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Eine Zweitsprache zu beherrschen hält laut einer Studie im Alter geistig fit. Grund sei, dass das Gehirnvolumen von Lernenden zunehme, teilte das Forschungszentrum Jülich mit. Dieser Effekt ist vor allem am Anfang des Lernprozesses, also in der Jugend, zu beobachten.