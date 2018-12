Stürmische Nacht in der Ostschweiz

Man könnte meinen, es sei Oktober. Mit Temperaturen von bis zu 14 Grad am Samstagmorgen und Sturmböen ist das Wetter kurz vor Weihnachten eher herbstlich. Spitzenwerte gab es auf dem Säntis und dem Kronberg wo Sturmböen von 153 und 167 km/h gemessen wurden.

Rorschach und Altenrhein mit bis zu 14 Grad

In der ganzen Schweiz war die Nacht windig.

Der stürmische Westwind in der #Schweiz erreicht nachts seinen Höhepunkt mit Böen von 80 (Seuzach/ZH) bis 167 km/h (Kronberg AI), dazu auf der Alpennordseite in der längsten Nacht bis zu 15 (#Basel) Grad!@nau_live @20min @bazonline @fm1today @zueriost pic.twitter.com/NVEpuK235M — meteocentrale.ch (@meteocentrale) December 22, 2018

Die Temperaturen am heutigen Samstag laden ein, den Tag draussen zu verbringen. «In Rorschach und Altenrhein war es am Morgen bis zu 14 Grad warm. In der ganzen Ostschweiz bleibt es den ganzen Tag und auch am Sonntag entsprechend mild», sagt Cedric Sütterlin von MeteoNews. Die Tiefstwerte der vergangenen Nacht waren bei rund acht Grad. Das Wetter spielt aber nicht so richtig mit – es regnet den ganzen Tag über, der Sturm lässt am Nachmittag etwas nach.

Keine Weissen Weihnachten

Wer bis zuletzt die Hoffnung auf Weisse Weihnachten nicht aufgegeben hat, muss jetzt stark sein. Die milden Temperaturen halten an. «Am Sonntag muss mit viel Niederschlag gerechnet werden, die Schneefallgrenze liegt auf rund 1500 Metern über Meer», sagt Sütterlin. Für einige Regionen der Ostschweiz hat MeteoSchweiz eine Warnung vor intensivem Dauerregen herausgegeben, so unter anderem für das Rheintal.

Schnee gibt es in den nächsten Tagen also nur in den Bergen. Am späten Heiligabend kühlt es etwas ab, die Schneefallgrenze wird aber vermutlich nicht unter 1000 Meter über Meer sinken. «Höchstens ein paar einzelne Flocken werden in den höheren Lagen zu sehen sein», sagt Sütterlin.

(red.)