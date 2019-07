Sturm in Wil war ein Tornado

Der Tornado in Wil entwurzelte mehrere Bäume. © Leserreoprter

Reihenweise entwurzelte Bäume, abgedeckte Dächer und verwehte Fussballtore – am Freitag, 12. Juli, hinterliess ein Sturm eine Spur der Verwüstung in Wil. Metereologen bestätigen nun: Es war ein Tornado. Der erste, der dieses Jahr in der Schweiz bestätigt wurde.