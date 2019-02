Sturm sorgt für grossen Schaden

Der kräftige Sturm hat am Sonntagabend in St.Gallen viel Schaden angerichtet. Innerhalb von zwei Stunden gingen bei der Notrufzentrale der Kantonspolizei St.Gallen über zwa nzig Meldungen ein. Vor allem im Rheintal kam es zu grösseren Schäden.

In Sennwald, auf der Autobahn A13, fuhren zwei Autos in einem Baum, welcher auf der Fahrbahn lag. In Montlingen wurden rund zwanzig Häuser, mehrere Gartenhäuser und Autos beschädigt. Zwischen Gossau und Mels wurden in mehreren Gemeinden Bauabschrankungen und Verkehrstafeln umgeweht. Ebenfalls in Sennwald ist ein Baugerüst umgefallen.

Im Quartier Kolbenstein in Montlingen war der Sturm besonders stark. Er beschädigte bei ungefähr zwanzig Häusern die Dächer und Solaranlagen. Sicher zwei Häuser sind nicht mehr bewohnbar. «Die Feurwehr Montlingen hatte viel zu tun. Gemeinsam mit der Gemeinde sorgten sie für eine Unterkunft für die Leute, aus den unbewohnbaren Häusern», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. In gleichen Quartier wurden acht bis zehn Autos beschädigt. Verletzt wurde, nach bisherigen Kenntnissen, niemand. Die Polizei wurde bei den Aufräumarbeiten von mehreren Gemeindefeuerwehren unterstützt.

(Kapo SG/red.)