Stute Anteia ist wohlauf zurück

Stute Anteia ist wieder da: Leserbilder zeigen, wie das Pferd von einem Helikopter geborgen wird. «Am Sonntagmittag hat uns die Besitzerin gemeldet, dass sie im Raum Lavadarsch in einen Bach eingeklemmt gefunden worden sei», bestätigt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage von FM1Today. Das Tier sei «soweit wohlauf». Es wurde ein Tierarzt aufgeboten, um den genauen gesundheitlichen Zustand zu beurteilen.

In der Nacht auf Sonntag war Anteia in der Nähe des Restaurants Alvier – ebenfalls in Wartau – gesichtet worden. Daraufhin rückten St.Galler Kantonspolizisten aus, die eine Wärmebildkamera einsetzten, um nach dem Pferd Ausschau zu halten. Die Aktion blieb jedoch ohne Ergebnis.

Anteia hatte am Freitagabend an einem Springturnier in Balzers Reissaus genommen (FM1Today berichtete). Stundenlang suchten Bekannte der Besitzerin sowie die Polizei nach dem Tier, nachdem es in einem Wohnquartier in Trübbach aufgetaucht war. Die Hartnäckigkeit hat sich nun offenbar gelohnt.

