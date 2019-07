Suche nach 74-jährigem Schwimmer im Hallwilersee

Suche nach einem vermissten Schwimmer im Hallwilersee. (Symbolblid) © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Im Hallwilersee wird seit Mittwochabend ein 74-jähriger Schwimmer vermisst. Der Badeunfall ereignete sich ausserhalb des Strandbades in Beinwil am See AG. Die Suchaktion läuft.Der Notruf war am Mittwoch um 21.