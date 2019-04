Südafrika auch 25 Jahre nach der Apartheid «nicht frei»

25 Jahre nach dem Ende der Apartheid in Südafrika hat Präsident Cyril Ramaphosa auf die Probleme im Land hingewiesen. © KEYSTONE/EPA/ELMOND JIYANE

25 Jahre nach dem Ende der Apartheid in Südafrika hat Präsident Cyril Ramaphosa unverblümt auf die Probleme im Land hingewiesen. «Wir können keine Nation freier Menschen sein, wenn so viele noch in Armut leben», sagte Ramaphosa am Samstag.