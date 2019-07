Südafrikanischer Musiker Johnny Clegg gestorben

Der südafrikanische Musiker Johnny Clegg bei seinem Abschiedskonzert im November 2017 in Johannesburg. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/DENIS FARRELL

Der in Südafrika gefeierte Musiker Johnny Clegg ist tot. Mit grosser Trauer bestätige man, dass Jonathan Clegg am Dienstag im Alter von 66 Jahren in Johannesburg einer Bauchspeicheldrüsenkrebs-Erkrankung erlegen sei, teilte der Konzertveranstalter Real Concerts mit.