Südkorea plant innerkoreanisches Bahnprojekt

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat am Mittwoch während einer Veranstaltung zum Unabhängigkeitstag seines Landes ein Mega-Bahnprojekt zwischen Nord- und Südkorea bekanntgegeben. © KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN

Südkorea will noch in diesem Jahr mit dem Bau eines innerkoreanischen Eisenbahnnetzes beginnen. Das gab Präsident Moon Jae In am Mittwoch anlässlich Südkoreas Unabhängigkeitstag bekannt.