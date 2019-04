Südkoreas Regierung ruft Notstand wegen riesigen Waldbrandes auf

Ein riesiger Waldbrand wütet in Südkorea - die Regierung rief den Notstand aus, damit die betroffenen Gegenden besondere Unterstützung erhalten. © KEYSTONE/EPA YNA/YONHAP

Wegen eines ungewöhnlich heftigen Waldbrandes mit mindestens einem Todesopfer hat Südkoreas Regierung am Freitag den nationalen Notstand ausgerufen. Staatschef Moon Jae In wies die Behörden an, alle nötigen Massnahmen zur Bekämpfung des Brandes zu ergreifen.