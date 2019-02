Sunrise-Aktien verlieren deutlich an Wert

Der Aktienkurs von Sunrise ist nach Bekanntgabe der UPC-Übernahme am Donnerstag in den Keller gerasselt. (Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Nachdem Sunrise am Mittwochabend den Kauf des Kabelnetzbetreibers UPC angekündigt hat, ist der Aktienkurs des Telekommunikationskonzerns bei Börsenbeginn am Donnerstag in den Keller gerasselt.