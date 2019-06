Sunrise – Schachmatt

Der Sommer ist fast da und mit ihrer aktuellen Single-Auskopplung starten die sympathischen Südtiroler in den Sommer. Die mitreißende Party-Tanznummer setzt Schlager-Fans „Schachmatt“. „Wenn ich am Gipfel steh ist es wirklich das Schönste, den Sonnenaufgang zu genießen. Ich sehe dann das Latzfonser Kreuz, Europas höchstgelegener Wallfahrtsort, im Hintergrund und die Almen, auf denen ich früher jeden Sommer mit meinen Großeltern verbrachte habe. Das sind Erinnerungen, die mich sehr glücklich machen.“ Wer wie Arno diese Magie in sich trägt, hat die Kraft Träume zu Leben und starke Gefühle weiterzugeben und kann nachvollziehen, warum die beiden bodenständigen Freunde Arno Adler und Florian „Flo“ Wieser mit ihren Songs jeden Tag aufs Neue das Leben feiern und das Morgenerwachen im Namen tragen.

Dass wir im Jubiläumsjahr 10 Jahre Sunrise auf unsere unerschütterliche, mit jedem Auftritt weiter wachsende Fanbase bauen dürfen, macht uns stolz. Es ist Wahnsinn wie die Fans uns unterstützen und wir mit ihnen an unserer Seite die gemeinsamen Auftritte genießen – für uns gibt es nichts Größeres!“ Im Terminkalender für 2019 reiht sich ein Top-Event ans nächste: Am 22.06. steht Sunrise bei der „Schlagernacht in Weiß“ in Döckingen auf der Festival-Bühne und singt im Juli gleich drei Tage in Folge beim „Heimspiel“-Open Air von Andrea Berg in Aspach. Der Sommer ist fast da und verspricht mit vielen weiteren Konzert-Highlights von Sunrise heiß zu werden: Der „Schlager.de Tanztee“ in Essen, das „Amigos-Fest“ im August und eine bereits von langer Hand geplante Tournee mit der Chart-Stürmerin Daniela Alfinito verlängern den Schlager-Sommer in den Herbst. Da haben sich drei gefunden, die dieselbe Sprache sprechen: „Ganz nah dran mit und für die Fans wollen wir noch mehr gemeinsam erleben – und dafür werden wir alles geben!“ (Telamo)