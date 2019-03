Superheldin «Captain Marvel» weiter an Spitze der US-Kinocharts

"Captain Marvel" mit Brie Larson in der Hauptrolle hat am Wochenende vom 15. bis 17. März 2019 die US-Kinocharts angeführt. (Archiv) © Keystone

Eine Marvel-Superheldin behauptet in Nordamerika den Spitzenplatz der Kinocharts: «Captain Marvel» mit Brie Larson in der Hauptrolle lag auch am zweiten Wochenende in den USA und Kanada mit Einnahmen von rund 69 Millionen Dollar vorn.