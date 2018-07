Der 2,04-Meter-Gigant will sein Comeback im Februar 2019 am Grand Slam in Paris-Bercy geben. Bei Olympia 2020 in Tokio will der erfolgreichste Judoka aller Zeiten die dritte Olympia-Goldmedaille gewinnen.

Riner hatte seinen letzten Wettkampf im Vorjahr bestritten, als er den zehnten WM-Titelgewinn realisierte.

(SDA)