Surf-Musik-Legende Dick Dale mit 81 Jahren gestorben

Läutete die Surf-Rock-Szene ein: US-Gitarrist Dick Dale (1937-2019). (Archivbild) © KEYSTONE/AP/RICHARD DREW

Der US-amerikanische Gitarrist Dick Dale, ein Pionier der Surf-Musik, ist tot. Der Musiker sei am Samstagabend gestorben, teilte Dales Bassist Sam Bolle am Sonntag dem britischen «Guardian» mit. Der «King of the Surf Guitar» wurde 81 Jahre alt.