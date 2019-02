Vor der Küste Australiens kommt es immer wieder zu Angriffen von Haisen auf Surfer und Schwimmer. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA AAP/NSW MINISTERY FOR AGRICULTURE

Ein Surfer ist am Sonntagmorgen vor der Ostküste Australiens von einem Hai angegriffen und schwer verletzt worden. Nach einer Erstbehandlung sei der am Bein verletzte 41-Jährige in ein Spital geflogen worden, teilte die Polizei des Bundesstaats New South Wales mit.