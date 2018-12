Susanne Vincenz-Stauffacher will in den Ständerat

Die St. Galler Parteileitung schlägt die 51-jährige Juristin zur Nomination vor. Die freisinnigen Delegierten sollen über den Vorschlag am 20. Dezember befinden. Den Entscheid habe die Leitung der Kantonalpartei am Mittwochabend einstimmig getroffen, heisst es in der Mitteilung der St. Galler FDP vom Donnerstag.

Die frühere Vizepräsidentin der Partei sitzt seit diesem Jahr im St. Galler Kantonsparlament. Nach Erika Forster-Vannini und Karin Keller-Sutter wäre Vincenz die dritte St.Galler Ständerätin. Die Rechtsanwältin und Mutter zweier Kinder bringe einen reichen politischen Rucksack mit, den Kanton, die Frauen und den Freisinn in Bern standesgemäss zu vertreten, schreibt ihre Partei. Politisch liege ihr Fokus auf Bildungs- und Wirtschaftsthemen sowie auf gesellschaftspolitischen Fragestellungen.

Um den Ständeratssitz von Karin-Keller-Sutter kommt es am 10. März zu einer Kampfwahl. Bereits seinen Hut in den Ring geworfen hat der St. Galler Regierungsrat und Finanzdirektor Benedikt Würth (CVP).

(red./sda)