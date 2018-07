Sutter will weitere Spieler holen

Gegen 30 Spieler zählt das Kader des FC St.Gallen anderthalb Wochen vor dem Saisonstart. Der Club werde versuchen, den einen oder anderen Jungen auszuleihen, sagt Sportchef Alain Sutter im Interview mit dem St.Galler Tagblatt. Er spricht von Nachwuchsspielern wie Noah Blasucci und Dennis Vanin, aber auch von Adonis Ajeti, der nach seiner Verletzung Spielpraxis benötigt.

Trotz des grossen Kaders gibt Sutter bekannt: «Wir wollen das Team weiter ergänzen.» Unter anderem komme Axel Bakayoko – den 20-jährigen Franzosen kennt Cheftrainer Peter Zeidler aus seiner Zeit bei Sochaux – in Frage. «Er hat sich das Trainingsgelände und das Stadion angesehen, wir hatten Gespräche.» Der Verteidiger sei ein «interessanter, junger und entwicklungsfähiger» Spieler, meint Sutter. «Aber da ist nichts entschieden.» Was den Sturm angeht, müsse kein weiterer Neuzugang her.

Auf der Suche nach neuen Talenten war Sutter in den vergangenen Wochen einmal in Schweden, sagt er gegenüber dem «St.Galler Tagblatt». «Der Rest lief über Telefonate.» Weitere Details zur Transferphase gibt’s im ganzen Interview.

Diesen Samstag testet der FC St.Gallen im heimischen Kybunpark gegen Brighton. Die Hinrunde der Meisterschaft startet am 21. Juli beim FC Basel (FM1Today tickert live).

(red.)