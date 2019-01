Sven Bärtschi mit erstem Tor nach Verletzungspause

Sven Bärtschi (47) erzielte sein erstes Tor seit seiner Rückkehr © KEYSTONE/AP The Canadian Press/FRED CHARTRAND

Sven Bärtschi erzielt seinen ersten Treffer nach der mehrmonatigen Verletzungspause. Der Berner Stürmer trifft beim 4:3-Sieg der Vancouver Canucks in Ottawa.Bärtschi eröffnete in der 9. Minute im Powerplay das Skore und war zu Beginn des Schlussdrittels mit einem Assist auch am 3:1 beteiligt.