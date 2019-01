Bärtschi trifft doppelt – aber verliert mit Vancouver

Sven Bärtschi schoss in 16 Spielen in dieser NHL-Saison 6 Tore © KEYSTONE/AP The Canadian Press/DARRYL DYCK

In der NHL stehen fast alle Schweizer in der Nacht auf Freitag im Einsatz. Sven Bärtschi gelingen beim 3:4 n.V. der Vancouver Canucks gegen die Arizona Coyotes zwei Tore. Bärtschi schoss das zwischenzeitliche 1:1 und 3:3, konnte aber die dritte Niederlage der Canucks in Serie nicht verhindern.