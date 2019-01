SVP-Albisgüetli-Tagung mit Ueli Maurer

Mit dem "Marsch der Zürcher SVP" ist am Freitagabend die 31. Albisgüetli-Tagung der SVP eröffnet worden. (KEYSTONE/Melanie Duchene) © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Mit dem «Marsch der Zürcher SVP» ist am Freitagabend die traditionelle Albisgüetli-Tagung in Zürich eröffnet worden. Das Rednerpult ist ganz in Hand der SVP: Die Hauptansprache hält SVP-Übervater Christoph Blocher, als Gastredner tritt Bundespräsident Ueli Maurer auf.