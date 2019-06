SVP kritisiert ökologische Ansinnen von Parteien

SVP-Parteichef Albert Rösti an der Delegiertenversammlung im waadtländischen Orbe. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die SVP hat an ihrer Delegiertenversammlung die Linke massiv kritisiert. So stand die Versammlung der Schweizerischen Volkspartei in Orbe VD unter dem Motto «Verantwortungslose Linke verknechten den Mittelstand».