SVP-Manifest gegen Gleichmacherei – CVP bläst zum Wahlkampf

Will seine Partei am Samstag in Freiburg auf einen erfolgreichen Wahlkampf einschwören: CVP-Parteipräsident Gerhard Pfister. (Archivbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Die SVP und die CVP treffen sich heute in der Westschweiz zu ihren Delegiertenversammlungen. In Orbe VD will die SVP ein Manifest gegen «linke Umverteilerei» absegnen lassen, in Freiburg lanciert die CVP an ihrem Sommerparteitag den Wahlkampf.