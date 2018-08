SVP-Nationalrätin Natalie Rickli will in den Zürcher Regierungsrat

SVP-Nationalrätin Natalie Rickli will für einen Sitz in der Zürcher Kantonsregierung kandidieren. (Archivbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Nationalrätin Natalie Rickli will den freiwerdenden SVP-Sitz in der Zürcher Kantonsregierung verteidigen. Die Winterthurerin lancierte ihre Kandidatur in der «NZZ am Sonntag».