Sweatshirt von Prinzessin Diana in den USA teuer versteigert

War einem Sammler über 50'000 Dollar wert: Ein Pulli der 1997 verstorbenen britischen Prinzessin Diana. © PR Auction/Twitter

Ein Sweatshirt der 1997 gestorbenen Prinzessin Diana ist in den USA für mehr als 53’000 Dollar versteigert worden, wie das Auktionshaus RR in Boston am Freitag auf Twitter mitteilte.