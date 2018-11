Sylvester Stallone will Rockys Boxhandschuhe an den Nagel hängen

Silvester Stallone, hier in seinem letzten Film als Rocky Balboa, will die Boxhandschuhe seiner Filmfigur endgültig an den Nagel hängen. (Foto: Barry Wetcher/Metro Goldwyn Mayer Pictures/Warner Bros. Pictures via AP, File) © KEYSTONE/AP Metro Goldwyn Mayer Pictures / Warner Bros. Pictures

Nach mehr als vier Jahrzehnten und acht Filmen will US-Schauspieler Sylvester Stallone die Boxhandschuhe von Rocky endgültig an den Nagel hängen.In einem am Mittwoch auf Instagram veröffentlichten Video kündigte der 72-Jährige an, die legendäre Filmfigur nicht mehr spielen zu wollen.