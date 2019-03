Syrien fordert Uno-Dringlichkeitssitzung zu Golan-Höhen

Uno-Friedenssoldat auf einem Wachturm zwischen Syrien und den von Israel kontrollierten Golan-Höhen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ARIEL SCHALIT

Syrien hat nach der Anerkennung der israelischen Annexion der Golan-Höhen durch US-Präsident Donald Trump eine Dringlichkeitssitzung des Uno-Sicherheitsrates beantragt. Das verlautete am Dienstag aus Diplomatenkreisen in New York.