Szene-Openair startet Vorverkauf

Zum 30. Geburtstag wartet das Szene-Openair in Lustenau mit einem Special Guest und diversen bekannten Bands auf. Als Spezialgast kommt Otto Waalkes mit den Friesenjungs ins Vorarlberg.

Das Line-up des diesjährigen Szene-Openairs, das vom 1. bis zum 3. August 2019 stattfindet, überzeugt aber vor allem mit deutschen und international bekannten Bands.

Als Headliner konnten die Veranstalter AnnenMayKantereit verpflichten. Sänger Henning May und seine Band haben auch die Fans am OpenAir St.Gallen bereits mehrmals verzaubert. Mit ihrem neu erschienenen Album kommen sie kommenden Sommer also wieder ins FM1-Land.

Als internationale Grösse stehen Foals auf der Lustenauer Bühne.

Auch Künstler aus der Schweiz werden im Vorarlberg zu Gast sein. Faber, der im letzten Jahr ebenfalls am OASG auf der Bühne stand und bereits Konzerte in St.Gallen und Rorschach gab, kommt wieder ins FM1-Land.

Weitere grosse Namen, die am Szene-Openair 2019 vertreten sind sind Capital Bra, Feine Sahne Fischfilet, The Wombats oder Von Wegen Lisbeth.

Alle Infos, das komplette Line-up und Tickets für das Szene-Openair findest du hier.

(enf)