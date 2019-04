Täter bei Einbruch in CBD-Firma gefilmt

Vier Personen laufen in die Lagerhalle der Firma Botanicals AG und machen sich an den Produkten zu schaffen. Später ist noch eine weitere Person zu sehen. Innerhalb von acht Minuten entwenden sie – gemäss Angaben der beklauten Firma – Cannabis-Produkte im Wert von 400’000 Franken. Per SMS wurde Patrick Widmer, Mitinhaber bei The Botanicals AG, um kurz nach 1 Uhr in der Nacht informiert. «Es gab verdächtige Aktivitäten. Leider habe ich das SMS erst am Sonntagmorgen gelesen», sagt Widmer gegenüber FM1Today und bestätigt eine Meldung von 20min. Als er am Sonntag die Überwachungsaufnahmen anschaute, wurde sein Verdacht bestätigt:

Die Einbrecher sind im Video gut zu erkennen und man hört, wie einer der Täter beim Namen genannt wird. «Am Schluss des Videos ist klar der Name Jerome zu hören und einer der Täter reagiert auch darauf», sagt Widmer. Ausserdem findet es der Mitinhaber suspekt, dass die Unbekannten so zielgerichtet auf die fertigen Produkte zugelaufen sind. Das Unternehmen macht mit Interessenten mehrere Führungen täglich. «Vielleicht hat jemand von ihnen den Tätern einen Tipp gegeben. Die CBD-Blüten stehen nämlich nicht immer am gleichen Ort in der Halle», sagt Widmer.

Wer hinter der Tat stecken könnte weiss Widmer nicht. «Ich habe keinen Verdacht, die Personen sehen aber eher jung aus», sagt der Mitinhaber. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt den Einbruch. «Am Sonntagnachmittag sind wir zu der Lagerhalle ausgerückt», sagt Mario Christen gegenüber FM1Today. Die Ermittlungen seien im vollen Gange. «Wir suchen im Moment nach mindestens fünf Personen, die am Einbruch beteiligt waren», sagt Christen.

