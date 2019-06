Tag des Flüchtlings im Zeichen sicherer Fluchtwege

Sichere Fluchtwege statt lebensbedrohliche Überfahrten in komplett überfüllten Booten: Unter diesem Motto steht der Nationale Flüchtlingstag in der Schweiz. (Archivbild) © KEYSTONE/AP

An rund 80 Orten in der Schweiz stehen am Samstag am nationalen Tag des Flüchtlings sichere Fluchtwege als Hauptforderung im Zentrum. Der Bundesrat gehe mit dem Kontingent von 800 Aufnahmen pro Jahr in die richtige Richtung, aber zu wenig weit.