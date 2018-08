Tamedia kontert Vorwürfe

Anfang Juli streikten Journalistinnen und Journalisten von Tamedia in der Westschweiz. In Lausanne trugen sie ihre Anliegen auf die Strasse. (Archiv) © Keystone/VALENTIN FLAURAUD

In einem Brief an die französischsprachigen Redaktionen weist das Zürcher Verlagshaus Tamedia den Vorwurf zurück, einer «kurzfristigen Gewinnlogik» zu folgen. Tamedia investiere «nachhaltig und vorausschauend», heisst es in dem Schreiben.