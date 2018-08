Tamina Therme wird um 1000 m² grösser

Im kommenden Jahr feiert die Tamina Therme in Bad Ragaz ihren zehnten Geburtstag. Weil Geschäftsführer Daniel Grünenfelder überzeugt ist, die Marktposition «nur dank hoher Qualität und stetiger Weiterentwicklung» halten zu können, investiert das Heilbad drei Millionen in seinen Ausbau.

Sauna für Bekleidete

Zum Badebereich gehört ab dem nächsten Jahr eine 47 Quadratmeter-Textil-Sauna. Damit würden auch Gäste, die sich ungern im Nacktbereich aufhalten, Zugang zum gesundheitsfördernden Schwitzen bekommen, lässt sich Annette Fink, operative Leiterin der Therme, zitieren.

Architektur passend zu Jugendstil

In der Saunalandschaft entstehen zwei Blockhaus-Bauten. Herzstück der Erweiterung wird laut einer Mitteilung eine neue, rund 90 Quadratmeter grosse Aufguss-Sauna. Die Gäste können sich nach dem Umbau in einem zusätzlichen Ruhehaus sowie in einem neuen Naturteich entspannen. Weil «Hermitage», eines der ältesten Gebäude des Grand Resort Bad Ragaz, denkmalgeschützt ist, mussten die Architekten die Erweiterungselemente passend zum Jugendstil-Bau gestalten, erklärt Geschäftsführer Grünenfelder.

Die Tamina Therme plant, ihre erweiterte Anlage im Februar 2019 zu eröffnen. Während der Bauarbeiten bleibt das Bad wie gewohnt geöffnet.

(pd/red.)