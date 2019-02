Tankstellenräuber von Zeugen gestellt

Zwei Männer haben am Mittwochmorgen, die Agrola-Tankstelle in Wattwil überfallem. Sie wurden fetgenommen. © Kantonspolizei SG

Zwei Männer haben am Mittwochmorgen, den Agrola-Shop in Wattwil überfallen. Ein Mann und eine Frau, die in der Nähe waren, konnten die beiden Räuber stellen und festhalten, bis die Polizei eintraf.